Palmi, carabinieri fuori servizio salvano due bambine in mare: il plauso del Garante Marziale

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai due militari dell’Arma dei Carabinieri, che ieri pomeriggio, pur essendo fuori servizio, non hanno esitato a tuffarsi tra moti ondosi, alla Tonnara di Palmi, per salvare due bambine risucchiate dal mare. Il gesto dei due uomini è la metafora di quanto sia importante, sul territorio, la loro costante presenza e operosità“: è quanto dichiara il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.