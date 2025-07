Palmi, assemblea ordinaria dei soci della sezione Aiga

StrettoWeb

La Sezione AIGA di Palmi ha convocato oggi l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sede del Salone Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale Civile di Palmi. L’Assemblea ha avuto inizio alle ore 12:00, in seconda convocazione, si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente del COA di Palmi l’Avv. Angelo Rossi che si è soffermato sull’importanza dell’ AIGA per l’avvocatura nella società.

Subito dopo l’intervento del Past Presidente del COA Avv. Nino Parisi, già Toga d’oro, tra i Decani del Foro palmese, che ha evidenziato l’importanza di avere un’avvocatura unita e compatta. Successivamente l’intervento dell’Avv. Francesco Cardone che nel suo ruolo di Presidente del Consiglio Comunale oltre i suoi saluti ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e del Sindaco della città di Palmi, che nel congratulatasi per l’ottimo lavoro portato avanti da Aiga Palmi nell’ultimo decennio ha manifestato la piena disponibilità dell’ente per le iniziative che verranno.

Subito dopo, l’intervento con la relazione di fine mandato del Presidente uscente, l’Avv Mariano Parisi che ha fornito un resoconto dettagliato delle attività svolte e dei risultati raggiunti durante il suo mandato, per poi procedere con gli adempimenti statutari e l’elezione per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo per il biennio 2025-2027.

In particolare, l’Assemblea su proposta del Past Presidente, Avv. Mariano Parisi, ha eletto, per acclamazione, il neo Presidente della Sezione l’Avv. Giovanna Zampogna, Cultrice di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Docente della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, già Componente del Direttivo della Sezione.

Successivamente si è proceduto ad eleggere gli altri avvocati componenti del Direttivo:

Vicepresidente – Rosalba Tornese,

Segretario – Giulio Nicotra,

Tesoriere – Giuseppe Nizzari;

Consiglieri di Direttivo:

Stefano Pellegrino

Mattia Ceravolo

Benedetta Pronestì

Giovanni Cacciola

Maria Rosaria Maugeri

Manuele Papalia

Concetta Ambesi

Infine l’Assemblea con il neo Direttivo hanno conferito il titolo di Presidente Onorario della Sezione AIGA di Palmi all’Avv. Vincenzo Barca, come riconoscimento per il suo impegno e la sua dedizione all’Associazione, da sempre un punto di riferimento per la giovane Avvocatura.

Il Presidente Onorario Avv. Vincenzo Barca, attualmente Componente della Commissione Cultura presso il CNF, membro dell’Unione delle Curie Forensi della Calabria e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, ha espresso la sua gratitudine ai Presidenti, ai Soci tutti ed ha auspicato un futuro prospero per l’associazione.

L’Assemblea odierna ha rappresentato un’importante occasione per i soci di discutere e decidere sulle questioni più rilevanti per l’associazione, nonché di celebrare i risultati raggiunti e di guardare al futuro con rinnovata energia e determinazione.

L’elezione del Consiglio Direttivo guidato dall’Avv. Giovanna Zampogna, come nuovo Presidente, con il supporto del Past Presidente Mariano Parisi, l’esperienza del Presidente Onorario Vincezo Barca, unitamente alle collaborazioni sinergiche con il COA e le altre realtà associative, rappresentano un importante passo avanti per la storia ed il progresso dell’associazione dei giovani avvocati della circoscrizione del Tribunale di Palmi.