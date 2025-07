Palermo, ufficiale il programma delle amichevoli in ritiro. E con Sirigu è addio

StrettoWeb

In una nota sul sito ufficiale, il Palermo ha comunicato il programma dei test estivi. La squadra del neo tecnico Inzaghi disputerà cinque gare amichevoli nel corso del ritiro in Valle d’Aosta presso lo Stadio “E. Brunod” di Châtillon. Intanto la società ha salutato sui social il portiere Sirigu, che non ha rinnovato il contratto. Per lui, visto il rapporto con tifoseria e città, non sarà mai un addio qualunque. “Ciao Totó, le bandiere sono per sempre. E tra noi non sarà mai un addio” ha scritto il club sui social.

Tornando ai test, questo il riepilogo delle partite:

17 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs Rappresentativa Locale Valle d’Aosta;

20 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Paradiso (Promotion League, terza divisione svizzera);

24 luglio, ore 18:00 – Palermo FC vs Nuova Sondrio Calcio (Serie D);

27 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs AC Bra (Serie C);

30 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Annecy (Ligue 2, seconda divisione francese).