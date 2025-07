Palermo, tenta di lanciarsi sotto un treno: carabinieri lo salvano in extremis

StrettoWeb

Un ragazzo ha tentato di lanciarci contro un treno in arrivo ma i carabinieri lo hanno salvato, è successo lo scorso venerdì alla stazione di Trabia (Palermo). Il giovane aveva confidato a un viaggiatore la sua intenzione, l’uomo ha chiesto avvertito i carabinieri che stavano presidiando la stazione. Non appena ha visto arrivare il treno il ragazzo si è buttato tra i binari ma i militari sono riusciti a intervenire prima che il treno in frenata lo prendesse in pieno. Il giovane illeso è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale.