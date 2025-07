Palermo: è morto il giornalista Nino Martinez, aveva 100 anni

StrettoWeb

Aveva festeggiato il suo primo secolo di vita incontrando i colleghi e gli amici al circolo della stampa. Anche in quell’occasione Nino Martinez, morto a 100 anni a Palermo, aveva fatto ricorso lucidamente ricorso all’ironia. Era decano dei giornalisti italiani. La sua storia professionale era cominciata nel 1942 con una collaborazione al giornale satirico “Il travaso delle idee” ed era proseguita come redattore del Giornale di Sicilia per il quale si è occupato di cronaca bianca, esteri, interni e sport.

I funerali del giornalista si svolgeranno il 31 agosto alle 10,30 nella chiesa di San Giuseppe Cottolengo, largo Giovanni Zappalà a Palermo.