Palermo, morta bimba di 11 anni: aveva vestiti intrisi di benzina e segni di violenza

StrettoWeb

Giallo a Palermo. La Procura dei minori ha aperto una indagine sulla morte di una bambina di 11 anni. I familiari l’hanno portata all’ospedale Buccheri La Ferla: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza. Non è ancora chiaro se sia arrivata al nosocomio già priva di vita o se sia morta lì. La salma della bimba è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico per l’autopsia. Secondo quanto si apprende, in passato era stata ricoverata più volte perché soffriva di crisi epilettiche.

I genitori sono separati. Il padre è stato informato delle condizioni della figlia e si è precipitato al nosocomio. La ragazzina viveva con la madre, il nuovo compagno ed i fratelli.