Palermo, al Dipartimento LUMSA la consegna del premio di Laurea “Ennio Pintacuda”

StrettoWeb

Venerdì 4 luglio 2025 alle 12.30, presso l’Aula Seminari 1 della sede dell’Università LUMSA di Palermo (via Filippo Parlatore 65), si terrà la cerimonia di conferimento del Premio di Laurea “Ennio Pintacuda”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Prof. Giampaolo Frezza, Direttore del Dipartimento, e del Prof. Sergio Paternostro, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei Club Service promotori – Rotary Club Lercara Friddi, Rotary Club Corleone, Rotary Club Palermo Mondello e Club Zonta Palermo Triscele – a testimonianza dell’importanza di questa iniziativa che unisce il mondo accademico e la società civile. Il coordinamento dell’incontro è affidato al Prof. Giovanni Battista Dagnino (Università LUMSA) e al Prof. Pietro Luigi Matta (Libera Università della Politica), promotori del progetto. La cerimonia si concluderà con un commento accademico a cura della Prof.ssa Letizia Lo Presti, relatrice della tesi premiata.

Il Premio “Ennio Pintacuda” è un riconoscimento accademico di alto profilo, istituito per valorizzare una tesi di laurea magistrale in Economia e Management che si distingua per originalità, rigore scientifico e attinenza ai temi dello sviluppo dell’area euromediterranea. L’edizione 2023 prevede l’assegnazione di un premio di 1.500,00, euro destinato a una ricerca capace di offrire contributi innovativi alla comprensione dei processi economici, sociali e culturali del Mediterraneo contemporaneo.

Il Premio rende omaggio alla figura di Ennio Pintacuda, intellettuale, educatore e protagonista del dibattito civile siciliano. Uomo di pensiero e d’azione, ha lasciato un’eredità culturale improntata al dialogo, alla cittadinanza attiva e alla formazione delle coscienze. In suo nome, il Premio vuole incoraggiare nei giovani laureati uno spirito critico e costruttivo, orientato allo sviluppo sostenibile e alla coesione tra i popoli.