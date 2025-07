Palermo, colpo dalla Serie A: Gyasi torna a casa. E Inzaghi fa un augurio speciale…

StrettoWeb

Continua il magic moment del Palermo, in attesa che inizi il campionato. Dopo l’annuncio e la presentazione di Inzaghi, ovviamente, entusiasmo alle stelle, come dimostrano gli oltre 10 mila abbonamenti sottoscritti in una settimana circa. E intanto il calciomercato non si ferma: annunciato Augello, è ufficiale anche il ritorno di Gyasi, giocatore ghanese ma nato a Palermo, città in cui ha vissuto fino a 4 anni. Tornato in Italia a 11 anni, e cresciuto nel Torino, ha militato in Serie C, B e A, solo in Italia, fino al ritorno oggi in Sicilia a 31 anni. Viene da cinque anni di fila in massima serie, tra Spezia ed Empoli. Contestualmente, il Palermo comunica anche “di aver ceduto al FC Arzignano Valchiampo il calciatore Manfredi Nespola“.

Intanto mister Inzaghi ha rivolto un messaggio di auguri a tutti i palermitani in occasione della festa di Santa Rosalia, momento di grande tradizione e fede nel capoluogo isolano. Ancora una volta l’allenatore, come si è già visto in altre piazze, si mostra molto vicino alla popolazione e alla tifoseria della città in cui allena, andando anche oltre gli aspetti prettamente calcistici e sportivi.