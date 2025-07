Palermo, Cittadini in Movimento: “basta violenza nel centro storico, il sindaco dia segnali forti”

StrettoWeb

“Cittadini in Movimento denuncia con fermezza l’ennesimo episodio di brutale violenza avvenuto nel centro storico di Palermo: tra il 17 e il 18 luglio 2025, due turisti irlandesi sono stati picchiati e rapinati nei pressi della Vucciria. Uno dei due ha riportato la frattura della mascella. Si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di episodi che stanno trasformando il cuore turistico e culturale della città in una zona a rischio, compromettendo gravemente l’immagine di Palermo“. E’ quanto afferma Leonardo Aldo Penna, già deputato del Movimento Cinque Stelle, coordinatore Cittadini in Movimento.

“Non possiamo più attendere le lungaggini della burocrazia o le incertezze istituzionali. Chiediamo al Sindaco Lagalla un intervento immediato: presidio fisso di pattuglie della Polizia Municipale nei punti nevralgici del centro storico, in particolare nelle ore serali e notturne; assunzione temporanea di vigilantes da impiegare nel presidio dei luoghi più esposti, utilizzando le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno versata da turisti e strutture ricettive. Queste misure, urgenti e fattibili, rappresentano il minimo indispensabile per restituire sicurezza ai cittadini, ai lavoratori del centro storico e ai visitatori della nostra città. Il Sindaco ha il dovere di agire prima che sia troppo tardi”, conclude la nota.