Palermo, buona anche la seconda per Inzaghi: 5 reti agli svizzeri del Paradiso

StrettoWeb

Si è concluso con un netto successo il test amichevole disputato allo Stadio “E. Brunod” tra Palermo e Paradiso. La partita è terminata con il risultato di 5-1 a favore della formazione rosanero di Inzaghi, che ha mostrato un buon ritmo e un’ottima condizione fisica nel corso dei novanta minuti.

Nel primo tempo il Palermo ha trovato la via del gol con Ceccaroni e Le Douaron, portandosi rapidamente in vantaggio e controllando il gioco con autorità. Nella ripresa, il Paradiso è riuscito a reagire e a segnare la rete della bandiera grazie a Rasic. Tuttavia, la squadra siciliana ha continuato a spingere e ha messo al sicuro il risultato con altre tre marcature firmate da Di Francesco, Corona e Brunori, fissando così il punteggio finale sul 5-1. Un test positivo per il Palermo, utile per affinare schemi e condizione in vista dei prossimi impegni stagionali.