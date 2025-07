Ospedale della Sibaritide, Occhiuto: “chi pensa di fermarci si sbaglia di grosso” | VIDEO

StrettoWeb

La questione relativa agli incendi intimidatori all’Ospedale della Sibaritide in costruzione è stato al centro di un servizio del Tg5 che il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha postato sui social. Da evidenziare che i lavori della struttura sono al 70%, quindi non manca molto alla fine. La Procura competente sta indagando con forza per risalire agli autori dei vari roghi che, indubbiamente, stanno rallentando l’iter.

“La Calabria è straordinaria, lo dico sempre, però in Calabria ci sono anche le forze del male. Ci sono i vermi, i vigliacchi, chi pensa di fermarci si sbaglia di grosso”, rimarca il Governatore Occhiuto.