Ospedale della Piana, il sindaco di Sant’Eufemia sull’avvio dei lavori: “è una bella notizia” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Pietro Violi, si dice soddisfatto per l’avvio dei lavori per l’ospedale della Piana. “Di questo nosocomio se ne parlava da circa venti anni e finalmente è realtà. E’ veramente una bella notizia per i cittadini dell’intera area metropolitana in quanto Palmi è facilmente raggiungibile da tutte le zone, sia dalla Piana e sia dall’Aspromonte”, evidenzia il primo cittadino.

Lunedì sono giunti sul sito del Nuovo Ospedale della Piana i primi mezzi meccanici per iniziare quindi i lavori dell’importante struttura. L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: