Orrore a Milazzo, rinvenuto un cadavere in un sacco

Orrore a Milazzo, cittadina in provincia di Messina, per il rinvenimento di un cadavere di un uomo, all’interno di un sacco, nei pressi di un ristorante del luogo. Sul posto le forze dell’ordine, il medico legale che sta visionando il cadavere che, al momento, non è stato ancora stata identificato. Non sono stati infatti ritrovati i documenti. Gli investigatori non escludono nessuna pista, compreso l’omicidio.

Nel luogo del rinvenimento sono in corso i sopralluoghi della Scientifica che stanno ispezionando l’intera area.