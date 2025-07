Messina: rinvenuto il cadavere di un uomo sulla spiaggia di Gazzi, sarebbe stato colto da un malore

StrettoWeb

Orrore a Messina per il rinvenimento del cadavere di un uomo rinvenuto in mattinata sulla spiaggia di Gazzi nella città dello Stretto. Sembrerebbe che, il malcapitato, sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava in riva al mare. A dare l’allarme un pescatore che ha subito allertato le forze dell’ordine, le quali hanno immediatamente iniziato le indagini di rito per risalire ai motivi del decesso dell’uomo.