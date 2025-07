Oppido Mamertina, cittadino sfrattato da un alloggio popolare: “casa inagibile e inquilino abusivo” | INTERVISTE

StrettoWeb

Un cittadino di Oppido Mamertina, paese in provincia di Reggio Calabria, è stato sfrattato da una alloggio popolare. A seguito di un intervento dei Vigili del Fuoco, il Comune è stato informato dell’inagibilità dell’immobile. Il sindaco, Giuseppe Morizzi, dal canto suo, ha fatto un’ordinanza che vieta a chiunque di vivere all’interno dell’abitazione. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il primo cittadino afferma: “la casa tra l’altro è occupata abusivamente, noi stiamo lavorando per trovare delle soluzioni”.

Mentre il cittadino sottolinea: “qui c’è un problema di accatastamento dell’alloggio e come vedete la casa ha tanti problemi strutturali. Chiedo al sindaco una soluzione”.

