Operazione Nostalgia a Reggio Calabria: annunciato Camoranesi!

StrettoWeb

Continuano gli annunci di un certo peso in vista del raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria. Nell’evento che si terrà il 6 settembre in riva allo Stretto, sono previsti gli arrivi di Francesco Totti e Simone Perrotta, due grandi protagonisti del calcio italiano, con un particolare focus sul Mondiale del 2006. E a proposito di quell’annata magica, anche il nuovo nome reso noto dagli organizzatori ha fatto parte della spedizione azzurra che ha trionfato in Germania: Mauro German Camoranesi.

Italo-argentino, centrocampista visto in Serie A con la maglia del Verona e soprattutto con quella della Juventus (224 partite e 27 gol), Camoranesi è stato un calciatore in grado di unire qualità, sacrificio e gol. Nel suo palmares ci sono 1 scudetto, 2 Supercoppe Italiane e soprattutto la Coppa del Mondo del 2006.

“Per caso sapete se in Calabria ci sono tanti appassionati di calcio bianconeri? – si legge nel messaggio social degli organizzatori – Perché questo giocatore in foto sarà con noi sabato 6 settembre al raduno di Reggio Calabria. Per Mauro German Camoranesi sarà la prima volta al raduno di Operazione Nostalgia e non sarà l’unico Campione del Mondo in campo, altri 7 saranno con lui. Non ci piace essere ripetitivi, ma occhio perché sabato 6 settembre sarà un RADUNO MONDIALE“.