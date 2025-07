Operaio morto in Calabria, sette indagati

StrettoWeb

La Procura della Repubblica di Paola ha aperto un’indagine per omicidio colposo in merito alla morte di Antonio Maio, operaio di 33 anni, deceduto il 25 luglio scorso a Praia a Mare, nel Cosentino, nei pressi dell’ospedale cittadino dove si era recato dopo aver accusato un malore in un cantiere della cittadina nel quale aveva lavorato. Nell’indagine risultano indagate 7 persone: il datore di lavoro, 2 medici cubani difesi dall’avvocato Emilio Perfetti, un’anestesista e tre tra infermieri e Oss.

Oggi pomeriggio, la Procura della Repubblica, diretta da Domenico Fiordalisi, ha disposto l’autopsia sul corpo di Maio.