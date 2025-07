Omaggio floreale e mostra fotografica: Reggio ricorda le vittime dei moti del 1970 | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Sono passati 55 anni dai moti di Reggio Calabria del 1970. Una pagina di storia importantissima per la città che spesso viene dimentica, tralasciata, non raccontata. A scuola se ne parla poco o nulla, in città non c’è quasi traccia di quanto accaduto in quei frangenti che sono passati alla storia ma che la memoria storica rischia di dimenticare, soprattutto con le generazioni più giovani.

È per questo che “Movimento 14 luglio” ha promosso una serie di attività utili a mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto a partire dal 14 luglio del 1970 e delle vittime che di quei momenti tragici e carichi di significato. Nella giornata odierna, alle ore 18:30, il Comitato si è riunito per omaggiar ele vittime dei moti del 1970 presso il “Monumento ai moti”. Alle 18:45 è stata deposta una corona di Fiori presso la stele in memoria di Ciccio Franco. Alle ore 19:00 è stata presentata una mostra fotografica, presso piazzetta della Graziella, a cura dell’Associazione Sbarre per Sempre.