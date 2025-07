“Oggetti Smarriti” – Reggio Calabria, smarrito mazzo di chiavi: l’appello di una cittadina

StrettoWeb

“Gentile Redazione, vorrei inserire un annuncio per lo smarrimento di un mazzo di chiavi (chiave di casa blu e chiave di auto le più evidenti) avvenuto la sera dell’11 luglio presumibilmente in Via Marina, marciapiede largo, o nei pressi della gelateria Tre Bottoni, viale Amendola. Ho già inserito due post su Facebook, ma nulla. Avendo saputo della vostra pagina, provo anche qui. Grazie mille per il vostro contributo. Cordialmente. Alida Violante”. E’ questa la segnalazione di una cittadina di Reggio Calabria che ha smarrito un mazzo di chiavi. Chiunque dovesse ritrovare le chiavi può contattare la Redazione di StrettoWeb.