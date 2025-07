Occhiuto e Schifani tra i presidenti di Regione più amati d’Italia per la classifica del Sole 24 Ore | DATI e DETTAGLI

StrettoWeb

Secondo la classifica del Sole 24 Ore, il Governatore Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) si conferma per la seconda volta consecutiva il Governatore più amato, superando di pochissimo il veneto Luca Zaia (66%). Sul podio anche il presidente Alberto Cirio del Piemonte. Il primo governatore del centrosinistra è Eugenio Giani della Toscana che precede Roberto Occhiuto, presidente calabrese, Renato Schifani, governatore siciliano, e Vincenzo De Luca, il focoso presidente della Campania. Nei primi dieci si stabilizzano Michele De Pascale dell’Emilia Romagna, Stefania Proietti dell’Umbria, Attilio Fontana della Lombardia.

Occhiuto cresce nel gradimento

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella top five tra i governatori più apprezzati d’Italia. Noto Sondaggi ha svolto le interviste nell’ultimo mese, facendo agli elettori questa domanda: “le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?”. Roberto Occhiuto si piazza al quinto posto – primo tra i governatori del Sud – con il 58% di consensi: +3,5% rispetto al 54,5% con il quale vinse le elezioni del 2021.“Da segnalare – scrive ‘Il Sole 24 Ore’ nell’articolo che illustra il sondaggio – anche il buon risultato in Calabria di Roberto Occhiuto, che sembra colpito solo marginalmente dall’indagine per corruzione da lui stesso annunciata in un video sui social”.

La soddisfazione di Schifani

“L’autorevole classifica de Il Sole 24 Ore sui governatori italiani mi colloca al primo posto per crescita del consenso tra i presidenti dal giorno delle elezioni (+14,4%), al sesto posto per gradimento (+2 posizioni). Fa piacere trovare una corrispondenza nell’opinione dei cittadini siciliani all’impegno profuso, consapevole del fatto che ci siano ancora molti problemi da risolvere. Continuerò a lavorare senza risparmiarmi per la Sicilia e i siciliani”. E’ quanto afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.