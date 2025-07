Occhiuto in Procura a Catanzaro: interrogatorio per l’inchiesta sulla presunta corruzione

StrettoWeb

ll presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è arrivato nella Procura della Repubblica di Catanzaro per essere sottoposto ad interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione. È stato lo stesso Occhiuto a chiedere di essere sentito dai pubblici ministeri subito dopo aver appreso di essere indagato dalla Procura, che sta approfondendo i rapporti tra il Governatore e i suoi ex soci in affari Paolo Posteraro, segretario particolare del sottosegretario di Stato Matilde Siracusano, compagna di Occhiuto, e Ernesto Ferraro, ex amministratore di Ferrovie della Calabria, di recente rimosso dall’incarico.

Il presidente della Regione viene interrogato dal procuratore aggiunto, Giancarlo Novelli, ed é assistito dai suoi legali di fiducia, Nicola Carratelli e Mario Figliolia. In particolare, l’inchiesta della Procura, secondo quanto é emerso sinora, si concentra sui presunti vantaggi economici che Occhiuto avrebbe conseguito dalla cessione di quote di società ai suoi due ex soci, che in seguito avrebbero ottenuto incarichi e consulenze in enti pubblici.