Occhiuto: “chi avvelena il mare è nemico della Calabria”

StrettoWeb

“Chi avvelena il mare è nemico della Calabria”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto invitando i cittadini a collaborare segnalando “scarichi illegali, mare inquinato o anomalie ambientali su difendiambiente.regione.Calabria.it“. “Controlli a tappeto in corso – afferma ancora Occhiuto -. Ieri, in località Gizzeria, è stato rinvenuto un tubo tranciato, possibile segnale di uno scarico illecito. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità”.