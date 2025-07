Serie C, nuovo team manager per il Catania

StrettoWeb

“Catania Football Club rende noto di aver affidato l’incarico di team manager della prima squadra ad Antonio Varsallona. Al dirigente, che vanta una proficua esperienza nel nostro settore giovanile, i migliori auguri di buon lavoro”. Altri nuovi innesti in dirigenza per il Catania, che nei scorsi giorni ha presentato i nuovi DG e DS, oltre a Giuseppe Sapienza nell’Area Comunicazione. Ora l’annuncio di Antonio Varsallona come nuovo team manager.