Il nuovo Procuratore Capo Giuseppe Borrelli si insedia a Reggio Calabria | FOTO e INTERVISTA

Da oggi il dott. Giuseppe Borrelli è ufficialmente il nuovo Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria, raccogliendo l’eredità di Giovanni Bombardieri, trasferito alla Procura della Repubblica di Torino. Per mesi la procura reggina è stato retta con procuratore facente funzioni dal dott. Giuseppe Lombardo, da anni ormai punto di riferimento dell’ufficio reggino. All’insediamento erano presenti Prefetto, Questore e tutte le altre massime autorità. Borrelli, 65 anni, ha iniziato la sua carriera in magistratura come sostituto procuratore della Repubblica a Napoli, la sua città natale, dove negli anni Novanta ha condotto importanti inchieste contro la camorra.

Per Borrelli, peraltro, si tratta di un ritorno in Calabria. È stato procuratore aggiunto di Catanzaro fino al 2014, anno in cui é stato nominato procuratore aggiunto a Napoli, con la delega sulle indagini contro i casalesi. Nel capoluogo campano Borrelli è rimasto fino al 2020, quando il Consiglio superiore della magistratura gli ha affidato la guida della Procura di Salerno.

“Torno in Calabria con tanto piacere”

“Torno in Calabria con tanto piacere perché ho vissuto una bella esperienza professionale a Catanzaro in un periodo complesso. Qui a Reggio c’è una ricca società civile di persone perbene che va tutelata dalla prepotenza di soggetti che agiscono ai danni dei cittadini. La procura è sempre disponibile ad ascoltare tutti”, è quanto ha affermato il Procuratore Borrelli.

Occhiuto, “buon lavoro a Borrelli, grazie a Bombardieri”

“Congratulazioni e buon lavoro a Giuseppe Borrelli, da oggi nuovo Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, nella certezza che saprà garantire la massima determinazione e il necessario rigore nel contrasto alla criminalità organizzata, al malaffare e agli illeciti, alla guida di una Procura centrale nella lotta alla ’ndrangheta. Allo stesso tempo desidero ringraziare Giovanni Bombardieri, nominato procuratore di Torino, per la preziosa attività svolta negli ultimi anni nella nostra Regione. Al neo procuratore Borrelli, la Regione rinnova la massima collaborazione istituzionale, consapevoli che solamente con la cooperazione tra le articolazioni territoriali si possono raggiungere importanti traguardi di legalità e trasparenza”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.