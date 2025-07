Nuovo Ospedale della Piana, Mattiani: “ecco la data di inizio dei lavori”

StrettoWeb

Qualche giorno fa l’annuncio dell’invio della comunicazione alla Prefettura di Reggio Calabria dell’inizio dei lavori del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, oggi finalmente dopo 20 anni c’è anche la data. A comunicarla è il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani che dal momento Suo insediamento in Consiglio Regionale ha condotto una autentica battaglia per sbloccare un iter procedurale che sembrava oramai impantanato definitivamente:

“Sono giorni intensi, ma ricchi di grandi soddisfazioni. Stiamo raccogliendo i frutti del grande lavoro di quasi quattro anni di legislatura e abbiamo l’orgoglio e il desiderio di raccontarlo ai calabresi. L’inizio lavori di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana è un obiettivo che personalmente mi riempie il cuore di gioia. A tal proposito, per come aveva anticipato il Presidente Roberto Occhiuto nei giorni scorsi, la Regione Calabria ha comunicato alla Prefettura di Reggio Calabria la data di inizio lavori di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia tauro. Indi, lunedì 14 luglio si aprirà ufficialmente il cantiere”. Una notizia quella fornita dal Consigliere Mattiani attesa oramai da venti anni.

“Notizia fantastica”

“Una notizia fantastica che mi emoziona e mi inorgoglisce per il duro lavoro di questi anni diretto a risolvere problemi su problemi, contro tutto e tutti, e che abbiamo ereditato dal passato. I Cittadini non ci credevano più. Come dar Loro torto. Anni e anni di vane promesse di una politica inconcludente. Oggi ce l’abbiamo fatta”. E ancora sui lavori:“ovviamente si inizierà con la presa in possesso delle aree di cantiere e la perimetrazione delle stesse, per poi procedere con la prima fase che riguarderà gli scavi e poi la realizzazione delle strutture di fondazione e di elevazione”.

“Grazie Occhiuto”

Ancora una volta il Consigliere Mattiani non manca di riconoscere il grande ruolo del Presidente Roberto Occhiuto:“voglio ringraziare una persona che stimo parecchio, che merita gratitudine per il grande lavoro che sta facendo e che prima di essere il Presidente di questa straordinaria Regione è un grande uomo, il Presidente Roberto Occhiuto. Grazie a Lui per quello che sta facendo per la Calabria! A lui il merito di averci creduto, di aver raggiunto risultati che altri non hanno minimamente sognato di raggiungere e di aver assunto decisioni coraggiose. Adesso ci siamo, dopo la Sibaritide, Vibo Valentia, stiamo arrivando anche a Palmi!”.