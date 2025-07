Nuova stagione venatoria, rilascio dei tesserini a Messina

StrettoWeb

L’ufficio Caccia del dipartimento comunale Affari Generali rende noto che a palazzo Zanca, a Messina, è attivo il servizio per il rilascio dei tesserini per la stagione venatoria 2025-2026. Tutti gli interessati possono presentare istanza personalmente oppure mediante delega alle Associazioni Venatorie per la presentazione delle domande. Nel caso in cui i singoli cacciatori intendono presentare personalmente l’istanza, possono trasmetterla via PEC all’indirizzo [email protected] oppure fare richiesta presso gli uffici di palazzo Zanca, stanza n. 4, piano terra – ufficio Elettorale. I rappresentanti delle Associazioni Venatorie delegate dai singoli cacciatori alla presentazione delle istanze, dovranno presentare le stesse, sempre a palazzo Zanca, ma presso l’ufficio URP Protocollo.

Gli uffici sono aperti da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: ufficio caccia, stanza n. 4 tel. 090-7722761; URP/Protocollo tel. 090-7722149.

I tesserini saranno poi consegnati personalmente ai cacciatori richiedenti, esclusivamente a palazzo Zanca, sia a chi ha presentato istanza di persona, sia a coloro che hanno fatto richiesta tramite delega alle Associazioni. Ogni Associazione venatoria sarà informata telefonicamente della data di consegna dei tesserini ai cacciatori che hanno delegato la stessa alla presentazione delle domande. Si precisa che coloro che fanno richiesta tramite Associazione venatoria, non devono recarsi presso gli uffici per richiedere il tesserino autonomamente, ma soltanto al momento del ritiro, che verrà comunicato tramite l’Associazione.