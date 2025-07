Nuova fase per la Phoenix Logistic dopo il riconoscimento delle professionalità: le regole sull’organizzazione del lavoro

StrettoWeb

“Si è aperta una nuova fase nell’ambito del lavoro della logistica. Le Organizzazioni sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un accordo per la definizione e l’esigibilità delle norme contrattuali per la Phoenix, impresa che opera presso la Hitachi di Reggio Calabria. Precedentemente le categorie confederali hanno definito tutti gli inquadramenti del personale con accordi che hanno soddisfatto le figure nell’ambito delle professionalità all’interno dell’azienda, inquadramenti derivanti da un serrato confronto in occasione della complessità del lavoro. Nei giorni scorsi, a seguito di nuove esigenze operative, un nuovo accordo sull’organizzazione del lavoro e sugli elementi che definiscono e regolamentano i tempi di vita e di lavoro è stato sottoscritto. Ancora un passo avanti per rappresentare al meglio gli uomini che lavorano in una delle più grandi realtà della provincia di Reggio Calabria”. E’ quanto si legge in una nota di Filt Area Metropolitana di Reggio Calabria.

“L’obiettivo è stato quello di promuovere certamente le giuste regole oltre a creare un’ambiente sicuro, sia in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche generando un clima di collaborazione e benessere tra le maestranze. Un accordo che riconosce un incremento economico salariale a fronte delle necessità operative, armonizzando anche gli elementi contrattuali a favore dei lavoratori, strumenti che daranno la possibilità agli stessi di scegliere quanto è necessario per conciliare la vita lavorativa e quella familiare”.

“Le condizioni citate sono state possibili grazie alla costruzione di relazioni sindacali presso un azienda, quale è la Phoenix, che si è dimostrata sempre disponibile al confronto, certo non possiamo negare confronti serrati e complessi ma contestualmente corretti. Confronti che in tutte le fasi ha visto Confindustria attivamente presente e predisposta al mantenimento delle regole negoziali, crediamo che questa nuova opportunità sia da esempio nel mondo del lavoro ed auspichiamo ulteriori miglioramenti nei prossimi incontri atti alla definizione di un contratto integrativo aziendale”.