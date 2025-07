“La notte di Nassiriya”, a Taurianova la presentazione del romanzo postumo di Luigi Mamone

StrettoWeb

La sera del 27 di luglio, domenica, Taurianova, nell’incantevole Chiesa degli Artisti in Santa Lucia, farà da proscenio al debutto de “La notte di Nassiriya”, romanzo postumo dell’indimenticato Luigi Mamone, avvocato, giornalista, sportivo, assessore alla cultura del Comune di Taurianova dal 2015 al 2019. In libreria spedito da Città del Sole Edizioni, è il racconto di un viaggio in Iraq, compiuto dal giornalista Ugo Malimeni. Un reportage vivo, che costringe il lettore a toccar con mano l’atrocità della guerra, la disperazione che solo la morte provoca, il disgusto che suscita la puzza sprigionata da macerie e fuochi che si cibano di qualsiasi cosa…

È un libro utile a capir che la scrittura è sia una forma d’ascolto, ma, soprattutto, è veicolo per comprendere alcuni aspetti che la Storia ufficiale non ci dà. E Luigi Mamone, o meglio, Ugo Malimeni (ch’è l’anagramma dell’autore!) offre al lettore una lettura innovativa di un conflitto che ancora fa parlare di sé. Intrecciando, però Iraq e… Calabria, giacché, quando meno se l’aspetta, il lettore si troverà catapultato ai piedi del Cristo Nero di Terranova…

E alle ore 21 dell’ultima domenica di luglio, lì, nella cittadina che fu Capitale del Libro, alla prima uscita del romanzo, interverranno: l’assessore alla cultura Maria Fedele, il presidente dell’ordine degli avvocati di Palmi Angelo Rossi, il direttore del Corriere della Piana Gino Cordova, lo scrittore Michelangelo Di Stefano, anche autore della prefazione – dove, a un certo punto, scrive che “quanto leggerete in queste pagine non è un racconto, ma poesia allo stato puro…”

L’evento, moderato dal giornalista Franco Arcidiaco, editore di questo libro postumo nonché di “Gli ultimi canti di Shangri-La”, sarà impreziosito dalle letture sceniche curate da Mara Ferraro, Maria Frisina, Rocco Polistena, mentre gli intermezzi musicali vedranno protagonisti la chitarra di Nino Tramontana e la voce di Maria Tramontana.

L’iniziativa, parte integrante del cartellone “Taurianova legge. Festa del Libro e della Lettura – extra time” ideato e realizzato dal Comune di Taurianova, nasce anche in collaborazione con la Società Filosofica Italiana HAECCEITAS Sezione di Reggio Calabria, nonché con la Casa Editrice reggina Città del Sole.