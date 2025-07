In Serie D c’è una neopromossa che vuole fare le cose per bene: il Gela annuncia due acquisti importanti

StrettoWeb

La promozione, la festa, poi le prime conferme, l’iscrizione, gli annunci in dirigenza e i primi nuovi arrivi. In Serie D, nel girone I, c’è una neopromossa che vuole fare le cose per bene: è il Gela. Negli ultimi giorni il club siciliano ha ufficializzato due colpi d’esperienza: Dario Maltese e Mauro Bollino.

“Il Gela Calcio accoglie tra le sue fila Dario Maltese, centrocampista palermitano cresciuto nel vivaio rosanero, classe 1992, centrocampista di qualità e sostanza. Vanta oltre 240 presenze in Serie C, dove ha indossato maglie prestigiose come Viareggio, L’Aquila, Reggiana, Pisa, Alessandria e Giana Erminio. In Serie B ha collezionato 12 apparizioni con il Latina, mentre nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Serie D, totalizzando 114 partite e conquistando due promozioni con Cerignola e Brindisi. Ha vestito anche le maglie di Lamezia Terme e Matera. Nell’ultima stagione è stato un giocatore della Nissa: 1968’ minuti, 4 gol e un’altra annata da protagonista! Visione, personalità, abitudine al comando. Benvenuto Dario, cuore e cervello del nuovo centrocampo biancazzurro”.

“Mauro Bollino è un esterno offensivo classe 1994, nato a Palermo e cresciuto nel settore giovanile del capoluogo siciliano, dove con la Primavera del Palermo ha messo insieme 57 presenze e 33 gol: Mauro Bollino è ufficialmente un nuovo calciatore biancazzurro! Calciatore d’esperienza e di grande carisma, ha collezionato 133 presenze in Lega Pro, realizzando 23 gol e 14 assist con le maglie – tra le altre – di Pisa, Foggia (con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie C), Taranto, Paganese e Sicula Leonzio, dove si è reso protagonista con 12 reti e 5 assist in una sola stagione.

In Serie D ha costruito una carriera solida e vincente: 167 partite giocate, 40 gol, 33 assist, sempre da protagonista in piazze calde e ambiziose come Bari, Bitonto, Audace Cerignola, Casertana, Nissa, Nocerina e Lamezia Terme. Proprio in Calabria ha firmato una delle sue annate più spettacolari, con 11 gol e 11 assist. Due le promozioni in Serie C conquistate: nel 2020/21 con l’ACR Messina e nel 2023/24 con il Trapani, dove ha contribuito in modo decisivo alla vittoria del campionato e della coppa. Piede mancino, talento cristallino, tiro a giro, dribbling e imprevedibilità: una freccia letale nell’arco di mister Cacciola”.