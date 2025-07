‘Ndrangheta: arrestato a Bogotà il boss Giuseppe Palermo, sarebbe legato alle ‘ndrine di Platì

StrettoWeb

La polizia colombiana ha arrestato a Bogotà Giuseppe Palermo, identificato come il collegamento latino-americano per un’organizzazione internazionale di narcotrafficanti. L’Italia ha chiesto l’estradizione dell’uomo, ritenendolo una figura chiave della ‘ndrangheta, sarebbe legato alle ‘ndrine di Platì, cittadina in provincia di Reggio Calabria. “Un risultato straordinario”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha definito l’operazione di arresto di Palermo. “L’eccellente lavoro della nostra polizia di Stato, giustamente apprezzata per la indiscussa capacità operativa, ha assicurato alla giustizia Giuseppe Palermo, figura di spicco del narcotraffico legato alla ‘Ndrangheta”.

Piantedosi: “un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Reggio Calabria”

“Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Reggio Calabria, il Servizio Centrale Operativo, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e al coordinamento garantito dal Progetto I-CAN. L’Italia dimostra di essere in prima linea nella lotta alle mafie, anche oltre i confini nazionali. Alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la loro vita per tutelare la sicurezza di tutti, va il mio grazie”, ha aggiunto il ministro.