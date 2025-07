Nasce “Ogni Giorno Taurianova”: Gallo, Bellantonio e Di Giorgio aderiscono al movimento di Giannetta

StrettoWeb

Nasce “Ogni giorno Taurianova”. I consiglieri Mino Gallo, Francesco Bellantonio e Saro Di Giorgio aderiscono al movimento del Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta e sono pronti a creare l’omonimo gruppo consiliare. “La nostra storia consiliare è particolare – raccontano – abbiamo sostenuto con forza il programma per un governo di centro destra a Taurianova, contribuendo con determinazione ed efficacia all’elezione dell’attuale sindaco. Proprio colui che ci ha contestati, “rei” di aver sollecitato un mero chiarimento sull’azione della giunta, senza chiedere mai, sottolineiamo, mai, poltrone o assessorati. Crediamo – evidenziano – sia un fatto più unico che raro e per questo lo rivendichiamo”.

“I fatti risalgono ormai a oltre un anno fa. Ritenevamo fosse necessaria una riflessione interna all’esecutivo, in particolare sulla linea di condotta di alcuni componenti. Non abbiamo preteso un rimpasto per ottenere assessorati. Nè intendevamo sfiduciare il sindaco. Ma l’epilogo della nostra richiesta è stato paradossale: ci siamo dovuti determinare ad andare all’opposizione dopo avere constatato che non c’erano – tra i consiglieri di maggioranza – le condizioni di agibilità politica per restare e, non solo, si è costruita una narrazione ad arte per fare passare un messaggio inverso”.

“Ebbene, da allora, ci siamo costituiti in un gruppo consiliare autonomo, conducendo con lealtà e correttezza un’azione di opposizione democratica e costruttiva, improntata al massimo rispetto istituzionale. Nonostante la delusione. Abbiamo coltivato un bell’esempio di civismo, che non a caso è stato intercettato da altre esperienze, di varia estrazione, attive nei territori. Ma noi abbiamo scelto, ancora una volta, con coscienza, di restare ancorati ai nostri valori di appartenenza al Centrodestra, e siamo orgogliosi di aderire al progetto politico del Consigliere regionale Domenico Giannetta, la cui storia parla da se. Per coerenza, qualità dell’azione e impegno”, evidenzia la nota.

“Sappiamo di poter contare su di lui, che ci è sempre stato vicino, e, insieme, di poter esprimere al meglio e con più forza le nostre idee e portare avanti, con entusiasmo, il nostro impegno. Con Ogni Giorno Taurianova, si rinnova e si rinforza il nostro percorso politico per la città in cui noi crediamo e che amiamo visceralmente”, conclude la nota.