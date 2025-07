Nasce “Ogni Giorno Gioiosa Ionica”, la soddisfazione di Giannetta (FI): “benvenuto al consigliere Mesiti”

StrettoWeb

“Benvenuto al consigliere comunale Fabio Antonio Mesiti, che ha aderito al nostro movimento politico dopo appena due mesi dal suo ingresso nel Consiglio comunale di Gioiosa Ionica. Lavoreremo fianco a fianco per sostenerlo in questo percorso che lo vede, per la prima volta, assumere il ruolo di amministratore. Fabio è un giovane professionista, un brillante avvocato penalista, molto attento al rispetto delle norme e delle leggi. Un valore etico che ha già messo in campo nello sport, sua grande passione, che lo ha visto arbitro delle squadre di calcio dilettantistiche per quindici anni ed ancora oggi interessato di equitazione”, è quanto afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta.

Sono aspetti che apprezzo molto. Perché lo sport è una scuola di vita particolarmente intensa e chi ne conosce il valore parte avvantaggiato nel rispetto delle regole del gioco e dei ruoli del confronto politico. Ho conosciuto il suo impegno nel sociale, profuso per costruire un senso civico profondo e un sentimento di cittadinanza attiva, anche nell’ambito del Lions Club di Siderno. Con Ogni Giorno Gioiosa, insieme all’avvocato Mesiti, avremo a cuore questo bellissimo comune della Locride che ha un borgo incantevole, eventi di altissimo richiamo, un profondo senso di accoglienza e di relazioni umane, un tradizionale mercato del contadino che potrebbe diventare una straordinaria risorsa per il turismo delle radici, tipicità, storia, arte e cultura che meritano di essere più conosciute e ulteriormente valorizzate”, conclude Giannetta.