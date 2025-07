Nasce il nuovo Corso di Studi in Archeologia e Storia dell’Arte, la presentazione a Messina e Reggio Calabria

StrettoWeb

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, nei prossimi giorni, presenterà al territorio il nuovo Corso di Studi triennale in Archeologia e Storia dell’Arte, che sarà attivo dal prossimo mese di settembre. Dopo la definitiva approvazione da parte degli organi ministeriali, sono stati organizzati due appuntamenti, rivolti all’utenza messinese e calabrese.

Due eventi

Martedì 22 luglio alle ore 18, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, sarà la dott.ssa Daniela Costanzo ad aprire i lavori, a cui interverranno anche il Direttore del DiCAM prof. Giuseppe Ucciardello, insieme ai proff. Roberto Cobianchi e Fabrizio Mollo in rappresentanza del Comitato Ordinatore del Corso. Mercoledì 23 luglio alle ore 11, al Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, sarà invece presente l’arch. Maria Mercurio, oltre ai proff. Ucciardello, Cobianchi e Mollo. Due occasioni per le ragazze, i ragazzi e i loro familiari utili al fine di acquisire informazioni e trovare risposte ai vari quesiti che accompagnano la scelta del percorso universitario. Allo stesso tempo, due iniziative che rinsaldano il legame tra il Dipartimento e le istituzioni del settore.

Il nuovo Corso, che in questi mesi ha già suscitato grande interesse in occasione degli appuntamenti dedicati all’orientamento, afferisce alla classe delle lauree in Beni Culturali (L-1). Si focalizza sui beni archeologici e storico-artistici, mirando alla formazione di laureati in grado di operare in tutti i settori di attività che riguardano l’archeologia e la storia dell’arte, dallo studio-conoscenza, catalogazione, gestione e tutela, alla valorizzazione e alla promozione, coerentemente con le mansioni che la vigente legislazione attribuite all’archeologo e allo storico dell’arte di III fascia (DM 244/2019).