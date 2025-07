Nasce lo Juventus Official Fan Club Sordi “Bianconeri”: Agostino Chirico eletto presidente

StrettoWeb

24 luglio 2025, una data storica per la comunità juventina: nasce ufficialmente lo Juventus Official Fan Club Sordi “Bianconeri”, il primo JOFC riconosciuto e affiliato alla Juventus, interamente dedicato ai tifosi con disabilità uditiva. Un’iniziativa unica nel suo genere che mette al centro inclusione, passione e accessibilità, creando un punto d’incontro per tifosi sordi e udenti, uniti dallo stesso amore per la Juventus e per le sue leggende, come Alessandro Del Piero. Il club si propone come uno spazio accogliente e senza barriere, in cui condividere, partecipare e vivere insieme l’esperienza bianconera.

La soddisfazione di Chirico e le prossime attività

A guidare il club, in qualità di presidente, è Agostino Chirico, figura storica del tifo sordo juventino, da anni impegnato nella promozione dello sport come strumento di coesione e integrazione sociale. Con entusiasmo e una visione chiara, Chirico intende fare del club un punto di riferimento nazionale per tutti i tifosi juventini con disabilità uditiva. “Il JOFC Sordi Bianconeri vuole essere molto più di un semplice gruppo di tifosi – afferma Chirico – È un messaggio forte: la Juventus è di tutti. Vogliamo viverla insieme, senza barriere, ogni giorno”.

Il club è già attivo e operativo: in programma la prima trasferta ufficiale, l’apertura delle iscrizioni ai nuovi soci, e una serie di iniziative esclusive, tra cui incontri con ex calciatori, contenuti accessibili, eventi sociali, e collaborazioni con altri JOFC, sia in Italia che all’estero. Ogni attività sarà progettata per garantire inclusione e partecipazione piena da parte dei tifosi sordi, promuovendo un tifo consapevole, aperto e senza discriminazioni.

Lo JOFC Sordi “Bianconeri” rappresenta così un passo avanti importante per il mondo del calcio, e in particolare per l’universo juventino: un esempio concreto di sport che accoglie, unisce e dà voce anche a chi voce non ha. “Con l’impegno di tutti possiamo rendere il tifo più umano e accessibile. Questo club è la prova che l’inclusione non è solo uno slogan, ma una realtà concreta, possibile anche nel mondo del calcio”, conclude Chirico. Accanto al presidente, un team coeso e appassionato: Antonella Pierfederici, referente ufficiale JOFC; Gió Scalzo, vicepresidente del club e i consiglieri Giampaolo Tassoni, Giuseppe Iozzo e Domenica Raucci, che con energia e dedizione sostengono ogni iniziativa. La città accoglie con orgoglio una nuova casa per il tifo bianconero: una casa senza barriere, dove ogni tifoso può sentirsi parte di una grande famiglia. Una casa dove anche chi non può sentire… può finalmente farsi sentire.