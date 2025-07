Nasce il biglietto integrato del Museo di Reggio e dei musei nazionali calabresi: un unico titolo di accesso per nove itinerari

StrettoWeb

Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria è pronto a presentare il nuovo biglietto integrato promosso in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Calabria: un’iniziativa patrocinata dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura che punta a rendere sempre più accessibile e interconnessa l’offerta culturale del territorio. L’appuntamento è per venerdì 1 agosto, alle ore 20.30, sulla terrazza del Museo.

Il programma dell’incontro

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto, che propone un unico titolo di accesso per visitare alcuni tra i più importanti musei e parchi archeologici della Calabria, lungo nove itinerari che intrecciano storia, arte e paesaggio. Al termine del punto stampa, il pubblico potrà assistere alla Stand-up comedy di Gennaro Calabrese – in programma alle 21.00 per la rassegna Museo in Fest – e godere dell’apertura straordinaria del Museo fino alle 24.00.