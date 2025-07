Muraca: “massima solidarietà ai lavoratori Europol. I contratti si rispettano, subito chiarezza”

StrettoWeb

“Ho partecipato con convinzione al sit-in organizzato dai dipendenti dell’Istituto di Vigilanza Europol Srl davanti alla prefettura di Reggio Calabria per esprimere la mia piena solidarietà ai lavoratori e per sostenere, senza esitazioni, la battaglia di civiltà condotta dalle organizzazioni sindacali”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Giovanni Muraca, che ieri ha preso parte alla manifestazione promossa da Filcams Cgil e Uiltucs Uil. “Le criticità denunciate sono gravi e inaccettabili: ritardi sistematici nel pagamento degli stipendi, mancata programmazione delle ferie, violazioni ripetute del Contratto collettivo nazionale in materia di riposi e turnazioni. Tutto questo accade a danno di lavoratori che garantiscono quotidianamente sicurezza e affidabilità nei servizi, spesso in condizioni difficili e con enormi sacrifici personali” prosegue Muraca.

“Ritengo doveroso – aggiunge – che la Regione Calabria e tutti gli enti pubblici che si avvalgono dei servizi di vigilanza privata pretendano trasparenza, correttezza e rispetto integrale dei contratti di lavoro da parte delle aziende affidatarie. Non è ammissibile che si chiudano gli occhi di fronte a evidenti violazioni, né che si avalli, anche solo tacitamente, un modello fondato sullo sfruttamento e sul disconoscimento dei diritti fondamentali dei lavoratori”.

“Il mio impegno sarà quello di portare la vertenza all’attenzione delle Istituzioni regionali, anche attraverso specifiche iniziative consiliari – conclude Muraca – per chiedere che si faccia chiarezza fino in fondo, che si attivi un tavolo istituzionale e che siano assunti impegni concreti affinché il lavoro venga rispettato in tutta la sua dignità, nella vigilanza come in ogni altro settore”.