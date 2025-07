Acquascooter in panne al largo di Marina di Gioiosa Jonica, Guardia di Finanza salva un 23enne

StrettoWeb

I finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, in forza alla Sezione operativa navale di Roccella Jonica, hanno salvato un diportista a bordo di un acquascooter rimasto in panne a circa mezzo miglio dalla costa di Marina di Gioiosa Jonica. I militari della vedetta hanno notato il mezzo alla deriva con l’occupante, un 23enne, in evidente stato di agitazione. I finanzieri hanno quindi provveduto a recuperare il giovane, mettendolo al sicuro a bordo della vedetta, e quindi ad assicurare cin le cime la moto d’acqua al mezzo navale del Corpo.

Alla scena hanno assistito diversi bagnanti presenti sulla spiaggia che hanno applaudito l’intervento della Guardia di Finanza.