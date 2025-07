L’11 luglio la presentazione del fumetto “1970” sui moti di Reggio Calabria

StrettoWeb

1970, una data storica per Reggio e la Calabria, ignorata dalla maggior parte dei libri di storia, nonostante abbia segnato eternamente due grandi città, una regione, tante vite. Oggi quel periodo, il periodo dei “moti di Reggio Calabria”, è diventato un fumetto, un modo nuovo, diverso, inedito, più moderno, più semplice, per raccontare i fatti che hanno scosso per diversi mesi (e poi per sempre) gli equilibri del regionalismo calabrese.

Venerdì 11 luglio, presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, alle ore 17:30, sarà ufficialmente presentato al pubblico “1970 – La rivolta di Reggio Calabria”, il fumetto dei moti, prodotto a quattro mani, quelle di Marco Barone quale autore delle illustrazioni, e quelle di Antonella Postorino, autrice della sceneggiatura.

Il Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria di Forza Italia, in virtù del ruolo ricoperto dall’autrice all’interno del Coordinamento, ha inteso organizzare l’evento coinvolgendo tutte le anime del CentroDestra calabrese per la conferenza-lancio dell’opera.

Insieme ai due autori, infatti, quel giorno interverranno: Giuseppe Galati, Coordinatore regionale di Noi Moderati; Filippo Mancuso, Coordinatore regionale della Lega; Tilde Minasi, senatore; Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia; e Wanda Ferro, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

Ospiti d’onore saranno coloro che rappresentano la memoria storico-politica dell’epoca, entrambi parlamentari negli anni a seguire: il già deputato Natino Aloi ed il già senatore Renato Meduri. Il moderatore della conferenza sarà Giuseppe Sergi, Dirigente cittadino di Forza Italia. L’evento è aperto al pubblico.