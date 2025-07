Moti di Reggio Calabria, Agliano: “battaglia di coraggio per il futuro della città” | VIDEO

StrettoWeb

Nella serata odierna, il “Comitato 14 luglio” ha celebrato la memoria delle vittime dei moti del 1970 a Reggio Calabria. Una pagina di storia importantissima per la città ma che troppo spesso viene dimenticata, banalizzata o trascurata anche nei libri di storia. Una memoria che serve tenere viva, una battaglia combattuta da chi ha dato la vita per inseguire i propri ideali.

Giuseppe Agliano, storico esponente della destra reggina, ha dichiarato: “Il “Comitato 14 luglio”, che raggruppa le sigle e i partiti della destra reggina, ha reso omaggio ai caduti della rivolta del 1970 presso il monumento posto sul Lungomare della città. Il comitato che mi onoro di rappresentare è composto da Fratelli d’Italia, da Reggio Futura, dalla Fiamma Tricolore, dal Centro Studi Tradizione e Partecipazione, dall’Associazione Sbarre per Sempre, Nous per Reggio. Esse intendono ricordare quelle pagine di storia cercando di tramandarle alle nuove generazioni e cercando di ricordare alla città le grandi battaglie che la città stessa fece in quell’occasione. Battaglie di coraggio, civiltà, attaccamento ai valori, diritto al futuro di questa città che per tanti anni è stato negato“.