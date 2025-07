E’ morta la mamma di Bandecchi, il cordoglio di Ripepi: “alla famiglia il mio più sincero abbraccio”

StrettoWeb

“Desidero esprimere, a nome mio personale e del movimento che rappresento, profondo cordoglio per la perdita della cara madre di Stefano Bandecchi. In un momento così doloroso, rivolgo a lui e alla sua famiglia la mia più sincera vicinanza e un abbraccio fraterno”. A dichiararlo Massimo Ripepi, Consigliere Comunale di Reggio Calabria e Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria.

“Conosco bene la tempra di Stefano: un uomo che all’apparenza può sembrare ruvido, diretto, talvolta scomodo per chi è abituato ai formalismi. Ma chi ha avuto modo di conoscerlo veramente, sa quanto grande sia il suo cuore, quanto autentica sia la sua disponibilità ad aiutare chi è in difficoltà e quanto grande sia il suo coraggio nel combattere per la causa della verità, della clemenza e della giustizia” ha proseguito Ripepi. “Lo ha dimostrato in più occasioni, e lo ha fatto anche a Reggio Calabria”.

“Oggi, che vive questo dolore così profondo, voglio fargli arrivare la nostra vicinanza più autentica. Possa Gesù Cristo, fonte di ogni consolazione, dare forza e serenità al cuore di Stefano e dei suoi cari” ha concluso Massimo Ripepi.