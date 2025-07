Montebello Jonico, il sindaco Foti: “individuata una nuova sede per il presidio dell’Arma dei Carabinieri” | INTERVISTA

StrettoWeb

Sembra essersi risolto la questione relativa alla possibile chiusura della stazione dei Carabinieri di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria. Il sindaco Maria Foti, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, comunica: “abbiamo un’interlocuzione con il comando dei carabinieri da circa un anno. Dopo varie problematiche, finalmente siamo riusciti a trovare una struttura idonea per la caserma a Saline ed attendiamo l’ok definitivo della Prefettura“, puntualizza Foti.

“Rappresento una comunità che è molto legata all’Arma e sarebbe impensabile perdere un presidio indispensabile di legalità in un territorio molto vasto fatto da varie frazioni”, rimarca il primo cittadino.