Montebello Jonico, successo per la festa della Madonna del Carmelo di Stinò | INTERVISTE

Successo per la festa di Maria Santissima del Monte Carmelo, a Stinò, borgata del comune di Montebello Jonico, nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Le celebrazioni liturgiche hanno previsto il triduo che introduce il giorno solenne dedicato a Maria, oggi 16 luglio, in cui si è svolta la celebrazione eucaristica ed a seguire la processione per le vie della borgata. Numerosi i fedeli che hanno partecipato al corteo della Madonna.

La festa odierna è una delle devozioni più antiche e più amate dalla cristianità che è legata alla storia e ai valori spirituali dell’Ordine dei frati Carmelitani, uno dei più antichi nella storia della Chiesa. La festa liturgica fu istituita per commemorare l’apparizione del 16 luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca priore generale dell’ordine carmelitano.

