Montebello Jonico, il presidente della Pro Loco: “posto meraviglioso e paese dell’accoglienza” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il presidente della Pro Loco di Montebello Jonico, cittadina in provincia di Reggio Calabria, evidenzia: “il nostro è un posto meraviglioso, paese dell’accoglienza, tra storia e cultura, mare e montagna. Qui ci sono posti mozzafiato tra Saline, Fossato, Masella. Da evidenziare la bellezza della chiesa di Sant’Elia. Il nostro obiettivo, in sostanza, è quello di promuovere il territorio valorizzando tutto quello che può emergere”.

“Come Pro Loco – prosegue– abbiamo un’ottima sinergia con tutte le associazioni e vorremmo maggiore collaborazione con il comune, ci stiamo lavorando”, conclude il presidente.