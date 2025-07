Mondiali di nuoto e Universiadi: Cosenza protagonista con le pallanuotiste della Smile e con Tocci

StrettoWeb

“Una grande soddisfazione per Cosenza e per lo sport calabrese”. È più che orgoglioso Francesco Manna, presidente Aqa e delegato Coni. Tre pallanuotiste della Smile Cosenza Pallanuoto sono state convocate dal tecnico Maurizio Mirarchi, per le Universiadi di Rhine-Ruhr 2025 in programma dal 17 al 26 Luglio a Duisburg. Si tratta di Cristina Malluzzo, Federica Morrone e Marta Misiti. L’esordio della Nazionale Universitaria Femminile, argento nell’edizione di Chengdu 2023, è avvenuto il 17 luglio contro gli Stati Uniti. Il venerdì successivo le azzurre hanno affrontato il Giappone, mentre domenica la Nuova Zelanda. Da ieri, martedì, è iniziata la fase ad eliminazione diretta con i quarti di finale.

Giovanni Tocci ai World Aquatics Championships

Non solo pallanuoto. I riflettori del nuoto mondiale si accendono sull’Asia. Singapore ospita, dall’11 luglio al 3 agosto 2025, la 22ª edizione dei World Aquatics Championships, che rappresentano la prima grande rassegna iridata post-Olimpiadi di Parigi 2024. Tra competizioni spettacolari e un’imponente macchina organizzativa, l’evento si preannuncia cruciale per gli atleti. Tra questi il cosentino Giovanni Tocci pronto per le finali. “Siamo prontissimi a fare, ancora una volta, il tifo per Giovanni ed incrociare le dita per le nostre Cristina, Federica e Marta. Cosenza protagonista nel mondo, non può che inorgoglire e trovare piena conferma al lavoro svolto in questi anni per tutte le attività natatorie di Aqa”, il messaggio di Manna.