Calabria, Minasi: “congratulazioni ai nuovi coordinatori della Lega Giovani”

“Voglio porgere le mie più sincere congratulazioni ai nuovi coordinatori della Lega Giovani in Calabria, appena nominati: Manuel D’Urso, coordinatore regionale, Riccardo Latella, vice coordinatore regionale, Giuseppe Polimeni, coordinatore della provincia di Reggio, Mariateresa Giuliano, della provincia di Catanzaro, e Cristofaro Russo, della provincia di Cosenza. Vedere le nuove “leve” del partito crescere e conquistare nuovi successi personali, che sono anche successi d’insieme, è una grande gioia. E lo è soprattutto perché è proprio sui giovani e con i giovani che bisogna lavorare, per continuare a coinvolgerli e avvicinarli sempre più all’impegno politico, così da invertire la tendenza, che li riguarda purtroppo ormai da troppi anni, ad allontanarsi, sfiduciati, dalla politica e dalle Istituzioni”, è quanto afferma il parlamentare della Lega, Tilde Minasi.

“La stessa militanza sui territori, d’altronde, per potersi rafforzare e arricchire di nuovi entusiasmi, ha necessità di una base giovanile sempre più corposa, presente, partecipe. Dunque ai neo-nominati un grande in bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro, in attesa degli altri giovani colleghi che saranno presto designati in altri ruoli. E un grazie, in chiusura, anche all’onorevole Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale della Lega Giovani, da sempre vicino e attento alla Calabria e ai suoi militanti, per continuare a combattere con loro, come lui stesso ha detto, “per la meritocrazia, contro il clientelismo e per una politica di buonsenso”. L’appuntamento del 21 settembre con Pontida Giovani, dove si prevede una corposa partecipazione calabrese, sarà un bellissimo banco di prova e ulteriore stimolo a lavorare in gruppo per proseguire sulla strada della crescita e del cambiamento. E, personalmente, continuerò a sostenerli e a pormi al loro fianco per costruire insieme un futuro migliore, proprio a misura di giovani”, conclude Minasi.