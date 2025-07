Milazzo, il Comune avvia due Centri estivi per minori

StrettoWeb

Pubblicati dal settore Servizi sociali del comune di Milazzo due bandi per l’avvio dei Centri estivi riservati ai minori. Per entrambi la scadenza di presentazione delle istanze da parte delle famiglie è il 17 luglio. La prima iniziativa fa parte del progetto “Vicini per imparare – crescere – fare rete”, realizzata in partenariato con altri enti, prevede dei laboratori estivi che saranno realizzati in collaborazione con l’Area marina protetta a Capo Milazzo in favore di circa 70 ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 17 anni. L’inizio è previsto nella settimana compresa tra il 21 ed il 25 luglio, la conclusione a fine agosto, con sospensione nella settimana di ferragosto. Nella selezione delle istanze verrà data priorità ai minori “fragili” e maggiormente esposti a rischio marginalità sociale.

Il secondo progetto, relativo al “Centro estivo comunale” invece è rivolto a 30 minori dai 6 ai 10 anni. Si svolgerà, sempre nelle ore antimeridiane, dalle 9 alle 13, presso la scuola elementare del Tono messa a disposizione dall’Amministrazione comunale. Anche in questo caso il periodo di svolgimento sarà compreso tra il 21 luglio ed il 22 agosto.

La soddisfazione dell’assessore

“Mi auguro che vi sia una partecipazione numerosa – ha detto l’assessore ai servizi sociali Natascia Fazzeri – e si possa raggiungere il nostro obiettivo di assicurare i servizi a 100 ragazzi della nostra città. Le finalità di queste due iniziative sono quelle di offrire un contesto educativo e ricreativo che favorisca il benessere psicofisico dei partecipanti, promuovendo la socializzazione, l’inclusione e la collaborazione tra pari”.