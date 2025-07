Milazzo, consegnato un bus elettrico da 52 posti

StrettoWeb

Consegnato al Comune di Milazzo il bus elettrico da 52 posti acquistato con il finanziamento del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. A presenziare alla consegna l’assessore Angelo Maimone e il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari.

“Si tratta del primo dei due mezzi che abbiamo acquistato – ha detto Maimone -. Il secondo, sempre elettrico da 22 posti sarà acquistato e consegnato entro ottobre. Le procedure di affidamento sono in corso”. L’esponente della giunta Midili ha espresso la sua soddisfazione per i “numeri” che emergono dalla gestione del trasporto pubblico locale.

“Segnali confortanti – ha detto Maimone – anche se possiamo crescere ancora visto che praticamente col trasporto pubblico si è partiti da zero. Fondamentale è stata la riorganizzazione del servizio e i cittadini quando hanno orari certi, mezzi moderni e il supporto tecnologico come l’App che fornisce notizie in tempo reale su orari e corse, ecco che arrivano le risposte degli utenti. Adesso cercheremo di rendere anche più facile la vendita dei biglietti coinvolgendo maggiormente gli esercenti milazzesi”. Premesse confortanti insomma, in vista della nuova gara che a palazzo dell’Aquila sarà bandita per i prossimi nove anni. Chi si aggiudicherà la gara dovrà garantire il servizio di trasporto pubblico locale urbano percorrendo circa 167.761,19 km/anno. Il valore complessivo del servizio pari a circa 5 milioni 251 mila euro per nove anni.