Milazzo, approvato il progetto per il potenziamento del Centro di raccolta di contrada Masseria

La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per il potenziamento del Centro comunale di raccolta di contrada Masseria per l’importo di 388 mila euro. Con l’adozione della delibera il Comune di Milazzo potrà partecipare ad un Avviso pubblico PR FESR Sicilia 2021/2027 per accedere alle risorse previste proprio per realizzare o ampliare i Centri Comunali di Raccolta. Avendo ottenuto tutti i pareri non appena si riuscirà ad ottenere i fondi il progetto potrà essere subito messo a bando per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori.

Il progetto prevede l’utilizzo di una porzione d’area adiacente al CCR al fine di creare una nuova area operativa di servizio, necessaria a collocare ulteriori container scarrabili a supporto sia dei servizi esterni, che per il conferimento degli utenti, nonché per migliorare la logistica e movimentazione interna dei materiali conferiti.

“L’Amministrazione – ha detto il sindaco Pippo Midili, titolare della delega all’Ambiente, al fine di potenziare i servizi di igiene ambientale sul territorio comunale, intende potenziare il C.C.R. di contrada Masseria, finalizzando gli interventi agli obiettivi di incrementare la quantità di materiali da intercettare in maniera selettiva da inviare a recupero; migliorare la qualità dei rifiuti raccolti da inserire nei circuiti di filiera; incrementare la partecipazione degli utenti ai servizi attivati. Per far ciò occorre creare le migliori condizioni e dopo aver previsto la realizzazione di tettoia da adibire a conferimento R.A.E.E. al fine di potenziare la raccolta selettiva di queste specifiche tipologie di rifiuti, abbiamo deciso di ampliare il Centro di raccolta. Ritengo che ci siano le condizioni per ottenere le risorse”.

Statistiche

Le ultime statistiche relative al 2024 evidenziano che gli utenti fruitori del CCR assommano a circa il 12,68% del totale, e la quantità di rifiuti intercettati risulta pari a circa 638, 48 tonn/anno, pari al 3,3% del totale dei rifiuti prodotti sul territorio comunale (MUD 2023). Le frazioni merceologiche preminenti risultano essere: