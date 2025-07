Milazzo: tutto pronto per il ritorno di Allinparty 2025, “Il Festival dello Sport Inclusivo”

StrettoWeb

Tornei sportivi, dimostrazioni, stage e manifestazioni nazionali, aperti a tutti. Dopo una stagione di pausa, l’Allinparty è pronto a tornare in grande stile: Venerdi 1, sabato 2 e domenica 3 agosto 2025, il Mediterranea Club di Milazzo sarà nuovamente la casa della quinta edizione del “Festival dello sport inclusivo”, mega convention ideata e promossa da Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Triptop Tour Operator, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Milazzo, della Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano, dell’Università degli Studi di Messina e del Dipartimento Regione Sicilia della Protezione Civile ed il contributo dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Preziosissimo per la realizzazione della manifestazione, inoltre, il supporto di tanti Enti pubblici e privati e di tante associazioni sportive del territorio, la partecipazione e la collaborazione dei quali risulta fondamentale per la crescita dello spirito di sport, collaborazione e inclusione che promuove l’Allinparty.

Come sempre, con l’Allinparty ci prepariamo a tre giorni di sport, inclusione e socialità aperti a tutti, con spazio a tantissime discipline sportive diverse tra tornei, dimostrazioni e stage, i “talk” con i testimonial paralimpici ed altri momenti di intrattenimento. Un festival ricco di contenuti ed un appuntamento unico nel suo genere, con l’obiettivo di creare occasioni reali e concrete di confronto, riflessione ed inclusione.

Il ricco programma di attività sportive, tra l’altro, si arricchisce anche di alcune manifestazioni di respiro nazionale come, su tutte, il doppio evento Coppa Italia e Supercoppa Italiana di calcio balilla paralimpico (al quale si affiancano anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana DIR), indetto dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla e realizzato proprio nell’ambito dell’Allinparty. Manifestazione che, tra l’altro, anticipa il raduno della Nazionale Italiana di calcio balilla paralimpico, presente a Milazzo (per la prima volta nel Sud Italia), grazie anche alla grande volontà dell’Amministrazione Comunale mamertina, dal 29 al 31 luglio 2025. Ed ancora spazio all’Allinparty Basket Trophy, tappa del torneo nazionale di basket 3vs3 “Lb3”, riservato alle categorie Open maschili e femminili e realizzato presso il Mediterranea Club la sera di venerdi 1 e sabato 2 agosto (dalle 19.00) e domenica 3 agosto (dalle 10.00): tappa siciliana che assegnerà un posto per le Finali Nazionali di Roseto degli Abruzzi (26>31 agosto 2025).

Un cartellone di sport senza precedenti, con oltre 20 attività divise tra tornei, dimostrazioni e prove libere aperti a tutti e, inoltre, il grande ritorno delle attività acquatiche (attività ripresa grazie anche al prezioso supporto del Movimento Sportivo Milazzesi). Sabato mattina, infatti, presso la Baia del Tono, spazio alla staffetta inclusiva di nuoto, alle dimostrazioni e prove di flyboard e di vela. Nel pomeriggio, Dalle 15.00 fino a sera, si torna al Mediterranea Club – dove tra l’altro sarà presente nei 3 giorni di prevenzione la sezione di Messina della LILT con attività di sensibilizzazione alla prevenzione – con tutte le altre attività sportive, per un grandissimo momento di sport, partecipazione, socialità e inclusione.

Le parole di Alfredo Finanze

“Non vedevamo l’ora di riprendere da dove avevamo lascito – cosi Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi – arricchendo ancor di più il programma di appuntamenti del nostro amato Allinparty. Il Mediterranea Club rimane sempre la nostra casa alla quale, in questa edizione, vogliamo aggiungere anche delle location temporanee itineranti dedicate ad alcuni appuntamenti particolari. E poi si aggiungono anche le manifestazioni nazionali che, certamente, aggiungono ulteriore lustro e significato al nostro progetto. Come sempre fondamentale la cooperazione continua con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la sinergia con l’Amministrazione comunale di Milazzo ed il contributo delle tante realtà coinvolte, pubbliche e private, ogni anno sempre più numerose con l’obiettivo di realizzare un evento sempre più inclusivo ed aperto a tutto il territorio”.

Non solo sport, ma anche intrattenimento: la prima serata, infatti, sarà dedicata all’apertura ufficiale dell’Allinparty, con la cerimonia di inaugurazione, lo spettacolo di canto e ballo dal titolo “Arancini” a cura di “Lab-O, Il Laboratorio dei ragazzi Speciali” di Olivarella, la musica live della band milazzese “Hasta la Vista” ed il live show del comico palermitano Sasà Salvaggio dal titolo “I Love Sicilia”.

Come sempre, momento di grandi emozioni è rappresentato dai “TALK” con i testimonial del mondo sportivo paralimpico, per questa edizione programmato la mattina di domenica 3 agosto, a partire dalle ore 09.00, presso l’Atrio del Carmine di Palazzo dell’Aquila: un appuntamento tra i più “sentiti” dell’intera convention, durante il quale gli ospiti racconteranno la propria storia di sport. Questi i testimonial che saranno presenti: Francesco Bonanno, Nadia Bala, Valeria Pappalardo, Simona Cascio, Salvatore Vasta, Alessandro Mazzeo (atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa), Rosa Efomo De Marco (atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa), Sara Maragno, Anna Barbaro, Andrea Augimeri e Pietro Cicero.

Fondamentale il supporto e contributo dei tanti partner pubblici e privati, come Decathlon, Raffineria Mediterranea di Milazzo, SmartMe, DepaGroup di Milazzo, Parco Corolla, BCC La Riscossa di Regalbuto, Naima Griffe. A questi si aggiungono i tanti patrocini di Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva, il supporto di tanti Enti ed Associazioni operanti nel sociale e di tantissime associazioni e società sportive nel territorio milazzese e messinese.

Gli enti a supporto

Tutti gli aggiornamenti sul programma, i testimonial e le attività saranno pubblicati sui canali social ufficiali di Allinparty. Un ringraziamento particolare a tutti gli Enti, pubblici e privati, coinvolti nella manifestazione. Questi gli Enti che stanno supportando a vario titolo l’Allinparty 2025: Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla, Federazione Italiana Hockey, Federazione Italiana Bocce, Federazione Italiana Vela, Federazione Sport Sordi Italia, Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, Federazione Italiana Burraco, Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, Comitato Nazionale Italiano Fair Play.

CR Sicilia Federazione Italiana tennis e Padel, CR Sicilia Federazione Italiana Sport Invernali, CR Sicilia Federazione Italiana Baseball e Softball, CR Sicilia Federazione Italiana Pallavolo, CR Sicilia Federazione Italiana Nuoto Paralimpica, CR Sicilia Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, CR Sicilia ENDAS, CR Sicilia CSAIN, Comitato Territoriale Messina della Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Territoriale Messina Unione Sportiva ACLI, Movimento Sportivi Milazzesi.

Alle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva, si aggiungono, inoltre, tanti altri Enti ed associazioni di terzo settore che stanno sostenendo la macchina organizzativa dell’Allinparty creando una fitta rete di attori coinvolti ed attivi: CESV Messina, Associazione 7000, Associazione NoLimits, Soroptimist International d’Italia Club Milazzo, Soroptimist International d’Italia Club Spadafora Gallo-Niceto, Alzhaimer Italia – Milazzo, Lions International, Lions Club Messina Host, Lions Club Milazzo, Leo Club Milazzo, Rotaract Barcellona Pozzo di Gotto, Associazione Mogli Medici Italiani, Corce Rossa Italiana – Comitato di Milazzo Isole Eolie, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Sez. Provinciale Messina “Cielo Azzurro”, Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi nel Neurosviluppo, Associazione Italiana Persone Down, Il Laboratorio dei Ragazzi Speciali, Centro di Solidarietà F.A.R.O., Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Città di Messina, Emergency – Gruppo di Messina, Arcigay Messina, il Giro dei 2 Mari con Marzia.

Infine le associazioni e società sportive provenienti da tutta la Provincia di Messina, il cuore pulsante della manifestazione, il supporto delle quali risulta indispensabile per creare un Festival sempre più emozionante, inclusivo e partecipato: ARB Messina Plogging, Castanea Basket 2010, Peppino Cocuzza Basket, Fortitudo Messina, Svincolati Milazzo, Crazy Wheels Ruote pazze Ragusa, I Ragazzi di Panormus, Polisportiva Nino Romano, ASD Volley ’96 Milazzo, Akademia Sant’Anna, B.R.1 Airsoft Italy, SSD UniMe, Polisportiva Universitaria Messina, PGS Don Bosco Hockey Prato, GS Raccomandata Giardini Hockey Prato, Messina Table Soccer, Global Social Inclusive, Polisportiva Sikelia – Sezione Tiro con l’Arco, WheelChair Rugby Catania, Aquile del Tirreno Rugby Milazzo, Bocciofila “La Vittoria” Torre Faro, Filari Tennis, Volcano Sportabilia, All Sporting Multisport Solutions, Antica ‘Ngonia del Tono Milazzo, SwimBlu Milazzo, Flyboard Sicilia, Circolo del tirreno T.T. Barcellona Pozzo di Gotto, Polisportiva Contesse Messina, Lega Navale Italiana – Sezione di Milazzo, Nuovo Circolo del Tennis e della Vela Milazzo 1957, Polisportiva Milazzo, Dream Atletica Milazzo.

Il programma

TORNEI, DIMOSTRAZIONI E PROVE LIBERE PER TUTTI

Sempre presente la LILT – Sezione di Messina, con attività di prevenzione

VENERDI 1 AGOSTO 2025 – INGRESSO E PARTECIPAZIONE GRATUITA

Dalle ore 19.00, Mediterranea Club

Cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione, Spettacolo di canto e ballo dal titolo “Arancini” a cura di “Lab-O, Il Laboratorio dei Ragazzi Speciali”, Live Music con la band milazzese “Hasta la Vista”, Live Show dal titolo “I Love Sicilia” del comico Sasà Salvaggio.

Allinparty Basket Trophy: Torneo di basket 3X3 categoria Open, organizzato in collaborazione con la “LB3 – 3X3 Basketball” e valido per le Finals di Roseto degli Abruzzi (26>31 agosto 2025)

Supercoppa Italiana di Calcio Balilla Paralimpico indetta dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla

SABATO 2 AGOSTO 2025 – INGRESSO E PARTECIPAZIONE GRATUITA

Dalle ore 09.00, Spiaggia di Ponente – Baia del Tono

Staffetta inclusiva di nuoto

Dimostrazioni e prove libere di vela e flyboard

Dalle 15.00, Mediterranea Club – fino a sera

Coppa Italia e Supercoppa Italiana di Calcio Balilla Paralimpico indette dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla

Coppa Italia e Supercoppa Italiana di Calcio Balilla categoria Disabili Intellettivo Relazionali

Attività sportive tra tornei, dimostrazioni e prove libere di: beach hockey, padel, baskin, plogging (tappa valida per la qualificazione alle finali del Campionato del Mondo), atletica, beach sitting volley, blind tennis, basket in carrozzina, danza, softair, spin bike, tiro con l’arco, rugby in carrozzina, biliardo sportivo, table soccer, tennis in carrozzina, baseball per ciechi, showdown, tennistavolo, calcio a 5

Dalle 19.00, Mediterranea Club

Allinparty Basket Trophy: Torneo di basket 3X3 categoria Open, organizzato in collaborazione con la “LB3 – 3X3 Basketball”

dalle 20.00, Mediterranea Club

Torneo di Burraco

DOMENICA 3 AGOSTO 2025 – INGRESSO E PARTECIPAZIONE GRATUITA

Dalle 09.00, Atrio del Carmine Palazzo dell’Aquila

“Talk” con i testimonial paralimpici e gli “Ambasciatori” dell’Allinparty:

Dalle 09.00, Mediterranea Club

Finali Allinparty Basket Trophy: Torneo di basket 3X3 categoria Open, organizzato in collaborazione con la “LB3 – 3X3 Basketball”

Coppa Italia indetta dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla.