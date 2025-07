Milan, i segnali dall’amichevole contro l’Arsenal: modulo e 3 colpi sul mercato

StrettoWeb

Prima uscita stagionale per il Milan di Allegri sconfitto in amichevole dall’Arsenal per 1-0 nella tournée asiatica. Anche primi segnali del nuovo corso, da prendere con le pinze certo, ma che aiutano a comprendere meglio presente e futuro prossimo dei rossoneri. L’avversaria era tosta, i ritmi e l’amalgama ancora bassi. Il Milan, seppur poco presente in fase offensiva, non ha mal figurato contro i Gunners.

Il 3-5-1-1 di Allegri contro l’Arsenal

Allegri ha schierato il Milan con un inedito 3-5-1-1. Il nuovo arrivato Terracciano in porta, Pavlovic, Thiaw e Tomori in difesa, Bartesaghi e Saelemaekers sulle fasce, in mezzo Musah, Ricci e Loftus-Cheek, con Pulisic alle spalle di Leao nel ruolo di prima punta. Un modulo sperimentale che non tiene conto dei nuovi arrivati Modric ed Estupinan.

Allegri non è mai stato un allenatore dogmatico, soprattutto sui moduli, ma piuttosto tende ad adattarsi alle caratteristiche dei giocatori presenti in squadra. Difficilmente però, se sarà difesa a 3, verrà riproposto tale modulo senza un riferimento offensivo di peso (Gimenez e l’altra punta che il tecnico toscano chiede sul mercato) e con Leao e Pulisic schierati in posizione centrale.

Più probabile un assetto a due punte (3-5-2) o un tridente (3-4-3 o 3-4-2-1) se Allegri opterà per la difesa a 3. Il 4-3-3 resta, per presenza di calciatori attuali in rosa, la soluzione più valida.

Calciomercato Milan: 3 acquisti fondamentali

Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase stagnante. I rossoneri sono concentrati su tante operazioni in uscita: da Bennacer a Colombo, passando per la situazione di Thiaw e diversi esuberi quali Adli e Okafor. Una buona parte del budget è destinata a Jashari, sempre più separato in casa con il Brugge che oppone resistenza a un’offerta da 32 milioni più bonus (ne chiede 40).

Discorso ancora aperto per quanto riguarda la fascia destra. Lo Strasburgo non molla Guela Douè, l’alternativa Pubill è volato all’Atletico Madrid. L’ultimo nome in lista è quello di Jackson Tchatchoua del Verona.

Infine, spazio al colpo in attacco. Allegri ha chiesto una punta centrale che possa completare il reparto insieme a Gimenez. Il prescelto è Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare la Juventus per una cifra irrisoria (10-15 milioni di euro) ma che dovrà decurtarsi buona parte dei 12 milioni che attualmente guadagna. Boniface, altro nome caldo, dovrebbe restare al Leverkusen. Più periferici i nomi di Jackson del Chelsea e Mateta del Crystal Palace.